Fêtes de Villefranque Trinquet de Villefranque Villefranque

Trinquet de Villefranque Chemin Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Finale de l’open Milafranga au trinquet de Villefranque.

15h lever de rideau avec les féminines.

16h Finale de l’open.

Repas au restaurant Eskularia.

Menu combiné 24€ Salade, tomates, jambon, fromage — Echine confite et frites ou poisson du marché et riz à l’espagnole — Dessert au choix — Café et vin compris.

Menu à 35 € Omelette aux piments et son jambon poêlé — Côte de boeuf et frites ou Poisson du marché — Dessert au choix — Café et vin compris.

Menu enfant 8€ Cuisse de poulet et frites glace. .

Trinquet de Villefranque Chemin Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com

