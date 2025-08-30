Fêtes de Villefranque Trinquet de Villefranque Villefranque
Fêtes de Villefranque
Trinquet de Villefranque Chemin Oihan Baster Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Finale de l’open Milafranga au trinquet de Villefranque.
15h lever de rideau avec les féminines.
16h Finale de l’open.
Repas au restaurant Eskularia.
Menu combiné 24€ Salade, tomates, jambon, fromage — Echine confite et frites ou poisson du marché et riz à l’espagnole — Dessert au choix — Café et vin compris.
Menu à 35 € Omelette aux piments et son jambon poêlé — Côte de boeuf et frites ou Poisson du marché — Dessert au choix — Café et vin compris.
Menu enfant 8€ Cuisse de poulet et frites glace. .
Trinquet de Villefranque Chemin Oihan Baster Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com
