Fêtes de Villefranque Chemin Oihan Baster Villefranque

Chemin Oihan Baster Agorespace Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Randonnée gourmande.
9h Sur les sentiers de Milafrangan Gaindi (8km), venez vous balader en famille ou entre amis et déguster les tapas préparés par le Comité.
8€ Gratuit pour les enfants.
Inscriptions par sms au 0783057415 avant le mardi 26 aout. Paiement au départ de l’Agorespace à Villefranque.
11h30 Apéritif au bar la Pena à Villefranque.
12h Moules frites à volonté. Inscription et restauration au fronton. Tarif de 15€. .
Chemin Oihan Baster Agorespace Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com
