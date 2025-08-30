Fêtes de Villefranque Chemin Oihan Baster Villefranque

Chemin Oihan Baster Agorespace Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Randonnée gourmande.

9h Sur les sentiers de Milafrangan Gaindi (8km), venez vous balader en famille ou entre amis et déguster les tapas préparés par le Comité.

8€ Gratuit pour les enfants.

Inscriptions par sms au 0783057415 avant le mardi 26 aout. Paiement au départ de l’Agorespace à Villefranque.

11h30 Apéritif au bar la Pena à Villefranque.

12h Moules frites à volonté. Inscription et restauration au fronton. Tarif de 15€. .

Chemin Oihan Baster Agorespace Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com

