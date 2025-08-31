Fêtes de Villefranque Eglise de Villefranque Villefranque

Eglise de Villefranque Chemin de l'église Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

10h30 messe à l’église.

12h Apéritif offert par la municipalité sous le chapiteau animé par Legunekin Cantar, puis repas à Eskularia.

Menu combiné 24 € Salade, tomates, jambon, fromage Échine confite & frites /ou Poisson du marché & riz à l’espagnole Dessert au choix Café et ¼ de vin compris

Menu 35 € Omelette aux piments et son jambon poêlé- Côte de boeuf & frites /ou Poisson du marché Dessert au choix Café et ¼ de vin compris

Menu enfant 8 € Cuisse de poulet et frites, glace. .

Eglise de Villefranque Chemin de l’église Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com

