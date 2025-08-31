Fêtes de Villefranque Eglise de Villefranque Villefranque

Fêtes de Villefranque Eglise de Villefranque Villefranque dimanche 31 août 2025.

Eglise de Villefranque Chemin de l'église Villefranque Pyrénées-Atlantiques

10h30 messe à l’église.
12h Apéritif offert par la municipalité sous le chapiteau animé par Legunekin Cantar, puis repas à Eskularia.
Menu combiné 24 € Salade, tomates, jambon, fromage Échine confite & frites /ou Poisson du marché & riz à l’espagnole Dessert au choix Café et ¼ de vin compris
Menu 35 € Omelette aux piments et son jambon poêlé- Côte de boeuf & frites /ou Poisson du marché Dessert au choix Café et ¼ de vin compris
Menu enfant 8 € Cuisse de poulet et frites, glace.   .

