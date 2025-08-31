Fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque

Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

2025-08-31

17h30 Chants Kantaldi avec Otxalde.

18h Spectacle de danse basque avec Leinua.

Soirée Taloa au fronton.

20h Concert avec Mul n’ Jul suivi de la sono du Comité. .

Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com

