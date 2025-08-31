Fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque

Fêtes de Villefranque

Fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque dimanche 31 août 2025.

Fêtes de Villefranque

Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31

Date(s) :
2025-08-31

17h30 Chants Kantaldi avec Otxalde.
18h Spectacle de danse basque avec Leinua.

Soirée Taloa au fronton.
20h Concert avec Mul n’ Jul suivi de la sono du Comité.   .

Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11  comite.milafranga@gmail.com

English : Fêtes de Villefranque

German : Fêtes de Villefranque

Italiano :

Espanol : Fêtes de Villefranque

L’événement Fêtes de Villefranque Villefranque a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque