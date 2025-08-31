Fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque
Fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque dimanche 31 août 2025.
Fêtes de Villefranque
Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
17h30 Chants Kantaldi avec Otxalde.
18h Spectacle de danse basque avec Leinua.
Soirée Taloa au fronton.
20h Concert avec Mul n’ Jul suivi de la sono du Comité. .
Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com
English : Fêtes de Villefranque
German : Fêtes de Villefranque
Italiano :
Espanol : Fêtes de Villefranque
L’événement Fêtes de Villefranque Villefranque a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque