Villenave

Fêtes de Villenave

Villenave Landes

Tarif : 9 – 9 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Vivez 4 jours de fête ! Jeudi loto-bingo. Vendredi kermesse, fête foraine et magie. Samedi marché artisanal, quilles de 6, dégustation, concert, grand repas de producteurs landais et bal. Les festivités se clôturent le dimanche par un apéritif communal convivial.

JEUDI 14 MAI

13h30 Ouverture des portes

15h30 Loto-Bingo De nombreux lots à gagner ! Bar & petite restauration sur place

VENDREDI 15 MAI

15h Animations pour enfants Grande plaine sportive (Kermesse populaire, jeux en bois, maquillage

pour petits et grands, pêche à la ligne, Barbe à Papa, churros & fête foraine)

18h Spectacle de Magie MAGIC’NO

A l’issu du spectacle Bar & Foodtruck Lady Pizza sur place

SAMEDI 16 MAI

10h-17h Marché artisanal & gourmand

10h Initiation à la pratique des quilles Grande plaine sportive

11h30 Découverte & dégustation du vin Labastide Fondousse

12h30 LONE AND QUIET en concert Restauration & buvette

14h30 Concours individuel de quilles de six

19h Apéritif festif

20h Grand Repas producteurs landais servi à table

22h30 Bal gratuit animé par Podium Nuit Blanche

DIMANCHE 17 MAI

11h30 Apéro communal offert par la commune Salle de fêtes .

Villenave 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 84 34

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English : Fêtes de Villenave

Enjoy 4 days of festivities! Thursday: bingo. Friday: fair, funfair and magic show. Saturday: craft market, 6-pin bowling, wine tasting, concert, large-scale Landes producers’ meal and dance. The festivities conclude on Sunday with a convivial communal aperitif.

L’événement Fêtes de Villenave Villenave a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas