Fêtes de Villenave Villenave
Fêtes de Villenave Villenave jeudi 14 mai 2026.
Villenave
Fêtes de Villenave
Villenave Landes
Tarif : 9 – 9 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Vivez 4 jours de fête ! Jeudi loto-bingo. Vendredi kermesse, fête foraine et magie. Samedi marché artisanal, quilles de 6, dégustation, concert, grand repas de producteurs landais et bal. Les festivités se clôturent le dimanche par un apéritif communal convivial.
JEUDI 14 MAI
13h30 Ouverture des portes
15h30 Loto-Bingo De nombreux lots à gagner ! Bar & petite restauration sur place
VENDREDI 15 MAI
15h Animations pour enfants Grande plaine sportive (Kermesse populaire, jeux en bois, maquillage
pour petits et grands, pêche à la ligne, Barbe à Papa, churros & fête foraine)
18h Spectacle de Magie MAGIC’NO
A l’issu du spectacle Bar & Foodtruck Lady Pizza sur place
SAMEDI 16 MAI
10h-17h Marché artisanal & gourmand
10h Initiation à la pratique des quilles Grande plaine sportive
11h30 Découverte & dégustation du vin Labastide Fondousse
12h30 LONE AND QUIET en concert Restauration & buvette
14h30 Concours individuel de quilles de six
19h Apéritif festif
20h Grand Repas producteurs landais servi à table
22h30 Bal gratuit animé par Podium Nuit Blanche
DIMANCHE 17 MAI
11h30 Apéro communal offert par la commune Salle de fêtes .
Villenave 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 84 34
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English : Fêtes de Villenave
Enjoy 4 days of festivities! Thursday: bingo. Friday: fair, funfair and magic show. Saturday: craft market, 6-pin bowling, wine tasting, concert, large-scale Landes producers’ meal and dance. The festivities conclude on Sunday with a convivial communal aperitif.
L’événement Fêtes de Villenave Villenave a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas