Fêtes des Associations 2025 Bourges dimanche 7 septembre 2025.

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Gratuit

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Le rendez-vous incontournable de la rentrée, revient pour une nouvelle édition.

Si vous êtes en quête d’activités pour bien démarrer l’année, n’attendez plus et venez rencontrer les différents exposants afin de découvrir les nombreuses associations berruyères! La convivialité et la bonne humeur seront au rendez-vous ! Programmation à venir. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 57 10

English :

The unmissable back-to-school event is back for another edition.

German :

Der unumgängliche Termin des Herbstes, kehrt für eine neue Ausgabe zurück.

Italiano :

L’imperdibile appuntamento con il back-to-school torna per una nuova edizione.

Espanol :

La cita ineludible de la vuelta al cole vuelve una edición más.

L’événement Fêtes des Associations 2025 Bourges a été mis à jour le 2025-08-30 par OT BOURGES