Fêtes des Comités réunis Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Etang de la Glacière 128 route de l'Etang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Au programme repas, concert.

De 9h à 17h Animations proposées par XL Landes.

De 18h à 19h30: Apéritif

19h30: Repas (réservation à l’accueil de la mairie ou au 05 58 89 91 55) animé par le groupe musical Tekema.

22h30: Concert avec le groupe VVMPT

Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. .

Etang de la Glacière 128 route de l'Etang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 91 55

