Fêtes des Comités réunis Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Fêtes des Comités réunis
Etang de la Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Au programme repas, concert.
De 9h à 17h Animations proposées par XL Landes.
De 18h à 19h30: Apéritif
19h30: Repas (réservation à l’accueil de la mairie ou au 05 58 89 91 55) animé par le groupe musical Tekema.
22h30: Concert avec le groupe VVMPT
Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. .
Etang de la Glacière 128 route de l’Etang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 91 55
