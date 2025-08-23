Fêtes des escargots MFR de Boësse Argentonnay

MFR de Boësse 50 rue de la paix Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-08-23

Le comité des fêtes de Boësse vous propose le Fête des Escargots, avec au programme un repas servi sur place à 19 h, avec ou sans escargots, animation Batucada Sam’bat la rue et soirée disco à 22 h. .

MFR de Boësse 50 rue de la paix Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 17 28 58 comitedesfetes.boesse@laposte.net

