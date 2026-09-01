Fêtes des Fontenottes Montlebon
dimanche 27 septembre 2026 · Montlebon
Informations pratiques
Montlebon
Fêtes des Fontenottes
Les Fontenottes Montlebon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Marche accompagnée en direction des Fontenottes
Départ 9 h des différents lieux.Les Frenelots, Montlebon,Villers le lac +/-8 km, environ 2 heures 30.
Messe à 10 heures, ,apéritif, repas, animations diverses toute la journée, buvette et pâtisseries. Renseignements sur notre page Facebook : Les Amis des Fontenottes .
Les Fontenottes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 45 39 63
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English : Fêtes des Fontenottes
L’événement Fêtes des Fontenottes Montlebon a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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