Informations pratiques

Montlebon

Fêtes des Fontenottes

Les Fontenottes Montlebon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Marche accompagnée en direction des Fontenottes

Départ 9 h des différents lieux.Les Frenelots, Montlebon,Villers le lac +/-8 km, environ 2 heures 30.

Messe à 10 heures, ,apéritif, repas, animations diverses toute la journée, buvette et pâtisseries. Renseignements sur notre page Facebook : Les Amis des Fontenottes .

Les Fontenottes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 45 39 63

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English : Fêtes des Fontenottes

L’événement Fêtes des Fontenottes Montlebon a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER