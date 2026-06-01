Crottes-en-Pithiverais

Fêtes des jeunes

Crottes-en-Pithiverais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’A.S.C.C. organise la Fête des Jeunes le samedi 6 juin dès 10h00 à Crottes-en-Pithiverais ! Ce rendez-vous familial propose des activités sportives et ludiques au parc de la rue de l’église, suivies d’un repas partagé où chacun apporte sa contribution gourmande.

L’Amicale Sportive et Culturelle de Crottes-en-Pithiverais (A.S.C.C.) invite les familles à célébrer la Fête des Jeunes le samedi 6 juin. Cette grande journée festive commence dès 10h00 au parc situé rue de l’église.

Le programme fait la part belle aux activités ludiques et sportives pour tous les âges. Les participants profitent de tournois de foot, de parties de pétanque, d’un chamboule-tout et d’une pêche aux canards pour les plus petits. À l’heure du déjeuner, la convivialité s’installe autour d’un grand repas partagé chaque convive apporte un plat et une boisson à partager avec l’ensemble des villageois. L’événement tisse des liens et anime la vie locale de la commune. .

Crottes-en-Pithiverais 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 34 20 37 00 ascc.bureau45@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The A.S.C.C. is organizing the Fête des Jeunes on Saturday June 6 at 10:00 am in Crottes-en-Pithiverais! This family event features sports and fun activities in the park on rue de l’église, followed by a shared meal where everyone makes their own gourmet contribution.

L’événement Fêtes des jeunes Crottes-en-Pithiverais a été mis à jour le 2026-05-31 par OT GRAND PITHIVERAIS