Fêtes des Jonquilles à Clédat Grandsaigne

Fêtes des Jonquilles à Clédat

Clédat Grandsaigne Corrèze

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

A l’occasion de la fête des Jonquilles venez découvrir dès 15h, le site de Clédat paré de de jaune.

Animation musicale avec Martine Bouttémy (accordéon), à confirmer.

Mini conférence de Christian Durand, thématique à confirmer.

Projection à la chapelle d’un film du PNR sur les paysages géographique du plateau de Millevaches, à

confirmer.

Goûter à la chaumière. .

Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 78 69 16

