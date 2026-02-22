Fêtes des Jonquilles à Clédat Grandsaigne
Fêtes des Jonquilles à Clédat Grandsaigne dimanche 12 avril 2026.
Fêtes des Jonquilles à Clédat
Clédat Grandsaigne Corrèze
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
A l’occasion de la fête des Jonquilles venez découvrir dès 15h, le site de Clédat paré de de jaune.
Animation musicale avec Martine Bouttémy (accordéon), à confirmer.
Mini conférence de Christian Durand, thématique à confirmer.
Projection à la chapelle d’un film du PNR sur les paysages géographique du plateau de Millevaches, à
confirmer.
Goûter à la chaumière. .
Clédat Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 78 69 16
