Fêtes des livres et p’tite nuit du conte Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Début : Vendredi 2025-11-12

fin : 2025-11-16

2025-11-12

Cette année le thème sera « l’habitat » et la semaine sera parsemée d’animations culturelles, d’ateliers, de rencontres entre les élèves et les auteurs, conteurs, illustratrices, invités, de débats … mais aussi de conte sous toutes ses formes.

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

English :

This year’s theme is « habitat », and the week will be dotted with cultural events, workshops, meetings between students and guest authors, storytellers, illustrators and debates, as well as storytelling in all its forms.

German :

Dieses Jahr lautet das Thema « Lebensraum » und die Woche ist gespickt mit kulturellen Veranstaltungen, Workshops, Begegnungen zwischen Schülern und eingeladenen Autoren, Geschichtenerzählern, Illustratoren, Debatten … aber auch mit Märchen in all ihren Formen.

Italiano :

Il tema di quest’anno è « l’abitazione » e la settimana sarà costellata di eventi culturali, laboratori, incontri tra gli studenti e gli autori, i narratori, gli illustratori e i dibattiti ospiti, oltre alla narrazione in tutte le sue forme.

Espanol :

El tema de este año es « la vivienda », y la semana estará salpicada de actos culturales, talleres, encuentros entre alumnos y autores invitados, cuentacuentos, ilustradores y debates, así como de narración de cuentos en todas sus formas.

