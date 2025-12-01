Fêtes des lumières Mairie Meaulne-Vitray
Fêtes des lumières Mairie Meaulne-Vitray samedi 13 décembre 2025.
Fêtes des lumières
Mairie 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray Allier
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Samedi 13 et dimanche 14 décembre, la commune de Meaulne-Vitray organise sa traditionnelle Fête des lumières, venez nombreux partager ce moment solidaire et festif !
Mairie 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 34 mairie.meaulne@orange.fr
English :
On Saturday 13th and Sunday 14th December, the commune of Meaulne-Vitray is organizing its traditional Festival of Lights. Come one, come all to share this festive moment of solidarity!
German :
Am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember veranstaltet die Gemeinde Meaulne-Vitray ihr traditionelles Lichterfest. Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen solidarischen und festlichen Moment!
Italiano :
Sabato 13 e domenica 14 dicembre, Meaulne-Vitray organizza il suo tradizionale Festival delle Luci. Venite a partecipare ai festeggiamenti!
Espanol :
El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, Meaulne-Vitray organiza su tradicional Festival de las Luces. ¡Venga y participe en la fiesta!
