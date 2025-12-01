Fêtes des lumières Mairie Meaulne-Vitray

Fêtes des lumières Mairie Meaulne-Vitray samedi 13 décembre 2025.

Fêtes des lumières

Mairie 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray Allier

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Samedi 13 et dimanche 14 décembre, la commune de Meaulne-Vitray organise sa traditionnelle Fête des lumières, venez nombreux partager ce moment solidaire et festif !

Mairie 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 34 mairie.meaulne@orange.fr

English :

On Saturday 13th and Sunday 14th December, the commune of Meaulne-Vitray is organizing its traditional Festival of Lights. Come one, come all to share this festive moment of solidarity!

German :

Am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Dezember veranstaltet die Gemeinde Meaulne-Vitray ihr traditionelles Lichterfest. Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen solidarischen und festlichen Moment!

Italiano :

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, Meaulne-Vitray organizza il suo tradizionale Festival delle Luci. Venite a partecipare ai festeggiamenti!

Espanol :

El sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, Meaulne-Vitray organiza su tradicional Festival de las Luces. ¡Venga y participe en la fiesta!

L’événement Fêtes des lumières Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2025-08-26 par Montluçon Tourisme