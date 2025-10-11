Fêtes des mères Châteauroux

Fêtes des mères

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Louise a été surprise d’être invitée à la fête des mères. Sa génitrice ne lui a pourtant jamais pardonné de s’être servie d’elle pour son one woman show.

Ses frères, Gabriel, consultant obsédé par la psychanalyse, Ziggy, ainsi prénommé en hommage à Bowie, et leurs conjoints se retrouvent dans la propriété familiale. Ils engloutissent les coupes de crémant, alternent discussions de comptoir et questionnements métaphysiques, et se livrent de plus en plus, ivresse aidant.

Comédie grinçante d’une très jeune autrice, cette pièce mêle aux canons du boulevard un air nouveau bien d’aujourd’hui légèreté, grand sens comique et finesse dramaturgique. Elle joue avec les codes du genre, autant que dans le genre, s’inscrivant dans la tradition autant qu’elle s’en moque. Dans ce crescendo irrésistible se conjuguent la force de la troupe portée par un redoutable duo féminin Adèle Royné et Florence Janas. .

English :

Louise was surprised to be invited to Mother?s Day. But her mother never forgave her for using her in her one-woman show.

German :

Louise war überrascht, als sie zum Muttertag eingeladen wurde. Ihre Mutter hat ihr jedoch nie verziehen, dass sie sie für ihre One-Woman-Show benutzt hat.

Italiano :

Louise è stata sorpresa di essere invitata alla festa della mamma. Ma sua madre non le ha mai perdonato di averla usata nel suo spettacolo personale.

Espanol :

Louise se sorprendió al ser invitada al Día de la Madre. Pero su madre nunca le perdonó que la utilizara en su espectáculo unipersonal.

