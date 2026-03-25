Fêtes des œufs de Pâques à Rignac

Rignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Après avoir dressé un inventaire du petit patrimoine communal, rouvert des chemins, réalisé quelques travaux de restaurations, nous nous intéressons à l'histoire et aux coutumes du village et de la région

Pour Pâques, nos "Anciens faisaient rouler les œufs" dans un pré de la commune

Après avoir dressé un inventaire du petit patrimoine communal, rouvert des chemins, réalisé quelques travaux de restaurations, nous nous intéressons à l'histoire et aux coutumes du village et de la région

Pour Pâques, nos "Anciens faisaient rouler les œufs" dans un pré de la commune. Afin de renouer avec les traditions nous organisons la Fête des œufs de 14h30 à 18h

De nombreux jeux et défis, des courses seront organisés pour les enfants comme pour les adultes. Un pot de l'amitié sera offert à tous les participants

Rendez vous sous la Halle, organisé par l'association "Ier Ueï Deman Rinhac"

.

Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 80 73 11 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After having drawn up an inventory of the small communal heritage, reopened paths, and carried out some restoration work, we are interested in the history and customs of the village and the region

For Easter, our "Anciens faisaient rouler les ?ufs" dans un pré de la commune

L’événement Fêtes des œufs de Pâques à Rignac Rignac a été mis à jour le 2026-03-25 par Pnr des Causses du Quercy