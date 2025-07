Fêtes des patates Accous

Fêtes des patates Accous samedi 16 août 2025.

Fêtes des patates

Ancienne colonies GMSL Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Le comité des fêtes d’Accous organise la fête des patates !

– 15h Jeux pour enfants

– 16h30 Course pour enfants

– 20h Jeux de vachettes arènes ouvertes, tapas et buvette

– 23h Election Miss patate et bal animé par Podium Box’son .

Ancienne colonies GMSL Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 54 29 98

English : Fêtes des patates

German : Fêtes des patates

Italiano :

Espanol : Fêtes des patates

L’événement Fêtes des patates Accous a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn