Fêtes des pommes Moulins
Fêtes des pommes Moulins samedi 11 octobre 2025.
Fêtes des pommes
place d’Allier Moulins Allier
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
13 ème fête des pommes proposée par le Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais.
place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 94 12 15 kiwanis03000@gmail.com
English :
13th Apple Festival organized by Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais.
German :
13. Apfelfest, das von Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais angeboten wird.
Italiano :
13a Festa della Mela organizzata dal Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais.
Espanol :
13ª Fiesta de la Manzana organizada por los Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais.
L’événement Fêtes des pommes Moulins a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région