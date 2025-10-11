Fêtes des pommes Moulins

Fêtes des pommes Moulins samedi 11 octobre 2025.

Fêtes des pommes

place d’Allier Moulins Allier

Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

13 ème fête des pommes proposée par le Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais.
place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 94 12 15  kiwanis03000@gmail.com

English :

13th Apple Festival organized by Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais.

German :

13. Apfelfest, das von Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais angeboten wird.

Italiano :

13a Festa della Mela organizzata dal Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais.

Espanol :

13ª Fiesta de la Manzana organizada por los Kiwanis Moulins Femmes en Bourbonnais.

L’événement Fêtes des pommes Moulins a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région