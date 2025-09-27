Fêtes des rues aux écoles dans le 19e

Samedi 27 septembre, c’est la Fête des rues aux écoles !

Pour cette occasion, la Mairie du 19e et ses partenaires vous invitent pour une journée entière d’activités.

Programme

Dans chacune de ces rues, vous pourrez découvrir toutes les informations et ressources pratiques autour de la parentalité, de la jeunesse et du sport, proposées par la Mairie du 19e, la Ville de Paris et l’ensemble des partenaires du territoire.

Rue Pailleron

Animations sportives

Venez profiter des animations sportives organisées par la Direction de la Jeunesse et des Sports du 19e ! Au programme : tennis de table, volley-ball, initiation à la boxe… et bien d’autres surprises à découvrir !

« Synthé & Légumes » par la Cabane Sonique

Plongez dans une expérience musicale et pédagogique unique de l’atelier “Synthé, Fruit & Légume”. Cet atelier invite petits et grands à explorer le monde fascinant de la musique électronique en utilisant… des fruits et des légumes ! Destiné aux enfants à partir de 4 ans ainsi qu’à leurs accompagnateurs, cet atelier est à la fois une introduction à l’électronique, à la musique, et une occasion de découvrir les fruits & légumes d’une manière ludique.

Fanfare Rosa Villette

Incontournable du 19e, la Fanfare Rosa Villette offrira un spectacle musical entraînant qui fera danser petits et grands !

Glaces Martinez

Depuis 1925, les Glaces Martinez régalent petits et grands avec leurs crèmes glacées artisanales, préparées à partir de produits naturels et servies depuis leurs emblématiques camions vintages. Les 100 premières glaces offertes !

Stand Espaces Paris Jeunes

Les Espaces Paris Jeunes sont des structures municipales dédiées aux 15-25 ans. Orientation, droits, santé, loisirs, emploi, logement… quel que soit votre projet, individuel ou collectif, les équipes sont là pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches.

Venez à leur rencontre pour faire avancer vos idées et trouver des réponses adaptées à vos besoins.

Bibliambule d’Emile et Rosa

La Bibliambule, une bibliothèque ambulante qui invite à la lecture, au partage et à la détente. Installée sur un tricycle électrique, elle déploie sept hamacs pour accueillir aussi bien les lecteurs curieux que les amateurs de farniente

Rue Rampal

Rentrée zen !

Porté par l’Espace Parisien des solidarités, ce forum est un rendez-vous dédié aux familles. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur la parentalité et la communauté éducative : droits des familles, démarches d’inscription scolaire, ainsi qu’une présentation des différents partenaires présents dans et autour de l’école.

Ateliers créatifs animés par Débrouille et Compagnie

Participez à un atelier ludique et éco-responsable où les déchets du quotidien deviennent source d’inspiration ! Bouteilles plastiques, briques ou canettes se transforment en fresques, porte-monnaie, instruments de musique et bien plus encore. Ces ateliers inclusifs, ouverts à tous et sans prérequis, accueillent aussi bien les enfants que les adultes, ainsi que les personnes en situation de handicap.

Atelier « Boîtes sensorielles »

Plongez dans l’univers des boîtes sensorielles : de petits « mini-musées » à explorer, chacun autour d’une thématique liée à l’environnement. Les participants découvrent, observent et manipulent des objets pour éveiller leurs sens et leur curiosité écologique. Une animation ludique et pédagogique, courte et accessible à tous.

Jeux traditionnels et anciens en bois

L’association 1,2,3 Soleil vous invite à un voyage dans le temps à travers une large sélection de jeux traditionnels et anciens en bois. Ces jeux, adaptés aussi bien aux enfants qu’aux adultes, permettent de partager un moment ludique et intergénérationnel, où chacun peut découvrir ou redécouvrir le plaisir simple de jouer ensemble.

L’atelier Sérigraphie de « Fabrication Maison »

Participez à un atelier créatif et repartez avec votre propre affiche ! Le matin, les participants imprimeront sur une feuille A3 un dessin illustrant La Rue aux Enfants, accompagné d’un slogan. L’après-midi, une fois l’impression sèche, chacun pourra personnaliser son affiche avec gommettes, feutres et autres éléments graphiques pour donner libre cours à sa créativité.

Buffet convivial avec l’association des Rampalien.ne.s

Pour clôturer la journée dans une ambiance conviviale et familiale, l’association des Rampalien.ne.s invite petits et grands à partager un buffet gratuit. Un moment de rencontre et d’échanges, placé sous le signe de la solidarité et de la convivialité, où habitants et partenaires pourront se retrouver autour de saveurs simples et généreuses.

La fanfare de Mouette & Charbons

Depuis 2009, la fanfare Mouette & Charbons fait vibrer les rues de Paris avec ses mélodies sucrées-salées, mêlant principalement du rock, mais aussi des sonorités latino, métal et pop française. Elle sera présente rue Rampal pour enflammer l’ambiance et entraîner petits et grands dans son énergie festive.

Rue Tandou

Rentrée zen !

Porté par l'Espace Parisien des solidarités, ce forum est un rendez-vous dédié aux familles. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur la parentalité et la communauté éducative : droits des familles, démarches d'inscription scolaire, ainsi qu'une présentation des différents partenaires présents dans et autour de l'école.

Cafézoide va faire vibrer la rue Tandou !

Cafézoide animera La Grande Rue aux Enfants avec un programme riche et festif : ateliers d’arts plastiques, bricolage en famille, concerts et animations créatives pour tous. Le Marché aux Poux, où les enfants pourront vendre ou échanger leurs jouets, livres et créations dans une ambiance joyeuse et conviviale.

“Buvette Dégustation” avec Tendance 19

Tendance 19 vous accueille sur sa mini terrasse éphémère, un véritable espace de détente et de convivialité au cœur de la fête.

Venez déguster gratuitement une sélection de boissons chaudes (thé, café, chocolat, infusions) et de boissons fraîches (cocktail vitaminé, infusions glacées).

Les enfants ne seront pas oubliés, avec une animation maquillage pour repartir le visage coloré et festif !

La Ludomouv s’invite rue Tandou !

Lancée en 2017 dans le cadre de la Stratégie parisienne pour l’Enfance et la Famille, la Ludomouv propose un espace de jeu itinérant ouvert à tous.

Jeux de société, jeux de construction, d’adresse … il y en aura pour tous les âges et toutes les envies !

Découvrez les missions du CAUE de Paris

Partenaire de la Ville de Paris pour rendre l’espace public plus accueillant, apaisé et végétalisé, le CAUE agit depuis 2021 pour sensibiliser petits et grands aux transformations urbaines à travers ateliers, visites et rencontres.

À l’occasion de la fête des Rues aux Enfants, le CAUE sera présent rue Tandou pour présenter ses missions et proposera deux visites guidées de la Cour Oasis située au 22 rue Tandou.

Premier créneau à 11h – Deuxième créneau à 12h

Inscription obligatoire directement sur le stand le jour J.

Les bibliothèques municipales

Sous l’égide de la bibliothèque Astrid Lindgren, les bibliothèques municipales s’associent à l’événement pour proposer un espace chaleureux dédié à la lecture. Au programme : des animations autour des livres et un coin zen, idéal pour se détendre et profiter d’un moment de calme au cœur de la fête.

Rendez-vous en famille pour de nombreuses animations gratuites rue Tandou, rue Édouard Pailleron et rue Rampal de 10h30 à 15h.

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h30 à 15h00

gratuit Tout public.

