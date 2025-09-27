Fêtes des Salines Briscous
Fêtes des Salines Briscous samedi 27 septembre 2025.
Fêtes des Salines
Salle Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques
10h marche gourmande
Après-midi des enfants avec jeux gonflables, maquillage et gouter offert par le comité.
19h apéritif animé par Gaubele
20h30 repas cochon de lait animé par Gaubele
Réservations à la salle Xirrita mercredi 17/09 et vendredi 19/09, de 19h à 20h30, et dimanche 21/09, de 10h à 13h.
23h bal animé par Gaubele .
Salle Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
