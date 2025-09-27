Fêtes des Salines Briscous

Fêtes des Salines Briscous samedi 27 septembre 2025.

Fêtes des Salines

Salle Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

10h marche gourmande

Après-midi des enfants avec jeux gonflables, maquillage et gouter offert par le comité.

19h apéritif animé par Gaubele

20h30 repas cochon de lait animé par Gaubele

Réservations à la salle Xirrita mercredi 17/09 et vendredi 19/09, de 19h à 20h30, et dimanche 21/09, de 10h à 13h.

23h bal animé par Gaubele .

Salle Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Fêtes des Salines

German : Fêtes des Salines

Italiano :

Espanol : Fêtes des Salines

