Fêtes des Salines Briscous

Salle Bixintxo Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

12h apéro offert par le comité, animé par Euskurrak.

12h30 repas paëlla, sur place ou à emporter.

Réservations à la salle Xirrita mercredi 17/09 et vendredi 19/09, de 19h à 20h30, et dimanche 21/09, de 10h à 13h.

15h30 spectacle de danse basque Herrikoa avec le groupe Zarena Zarelako.

17h concert de Otxalde, talo et cidre sur place. .

Salle Bixintxo Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

