FÊTES DES VOISINS Beaufort 28 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTES DES VOISINS 22 Avenue de la Mairie Beaufort Hérault

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Un repas organisé par les associations du village.

Pour un moment de partage et de convivialité !

Un repas organisé par les associations du village.

Pour un moment de partage et de convivialité ! .

22 Avenue de la Mairie

Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 6 45 77 39 85

English :

A meal organized by the village associations.

For a moment of sharing and conviviality!

German :

Ein Essen, das von den Vereinen des Dorfes organisiert wurde.

Für einen Moment des Teilens und der Geselligkeit!

Italiano :

Un pasto organizzato dalle associazioni del villaggio.

Per un momento di condivisione e convivialità!

Espanol :

Una comida organizada por las asociaciones del pueblo.

Para compartir y convivir

L’événement FÊTES DES VOISINS Beaufort a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC