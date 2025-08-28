Fêtes d’Esquiule Esquiule

Fêtes d’Esquiule Esquiule jeudi 28 août 2025.

Fêtes d’Esquiule

Esquiule Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Pour débuter les fêtes d’Esquiule, le comité des fêtes vous propose

Dès le jeudi 28 août, au fronton place libre à 18 h, finales du tournoi de pelote.

Aux alentours de 20h, place à l’Eskiula Show avec l’école de danse d’Esquiule et le groupe des chanteurs de Lasaï.

À 21 h, soirée grillades et bonne ambiance à la Grotta . .

Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 15 12

