Fêtes d’Esquiule Esquiule jeudi 28 août 2025.
Esquiule Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
2025-08-28
Pour débuter les fêtes d’Esquiule, le comité des fêtes vous propose
Dès le jeudi 28 août, au fronton place libre à 18 h, finales du tournoi de pelote.
Aux alentours de 20h, place à l’Eskiula Show avec l’école de danse d’Esquiule et le groupe des chanteurs de Lasaï.
À 21 h, soirée grillades et bonne ambiance à la Grotta . .
Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 15 12
