Fêtes d'Esquiule Esquiule vendredi 29 août 2025.

Esquiule Pyrénées-Atlantiques

2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Pour ce deuxième jour de fête la soirée se fait déguisée. L’élection du meilleur déguisement se fera dans la soirée, sur le compte instagram du comité.

22h Méchoui déguisé assuré par Bortho Oyhenart et animé par Botakantu .

Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 15 12

