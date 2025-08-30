Fêtes d’Esquiule Esquiule

Fêtes d'Esquiule Esquiule samedi 30 août 2025.

Fêtes d’Esquiule

Esquiule Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Le samedi 30 août, à partir de 18 h et jusqu’à 21 h, dégustation de vin blanc et cidre (Domaine Bordatto de Jaxu, Montesquiou et Naba de Monein), avec la participation de la Txarranga Dizkobolo.

Dès 22 h, place aux concerts, avec deux groupes sur scène au petit fronton, avec Maskak, d’Iparralde, à minuit les Souletins de Xiberoots, suivis du DJ Zézé. .

Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

