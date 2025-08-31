Fêtes d’Esquiule Esquiule
Esquiule Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Pour ce dernier jour de fête la journée est en rouge et blanc !
Repas à la bodega avec l’animation de Folie Banda à partir à 15 h 45.
À 16 h, sur le petit fronton, danses avec les groupes Oinak Arin de Briscous et Jeikadi Taldéa de Cambo, suivis de plusieurs animations dans tout le village de la Txarranga Gaitamik. .
Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 15 12
