Fêtes d’été à Cagnotte Cagnotte
vendredi 24 juillet 2026 · Cagnotte
Informations pratiques
Cagnotte
Fêtes d’été à Cagnotte
Cagnotte Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Venez profiter de 3 jours de festivités à Cagnotte!
Au programme, repas, bodega, marche, jeux , messe, théâtre, concert, karaoké…
Venez profiter de 3 jours de festivités à Cagnotte!
Le vendredi:
20h Remise des clés à la classe
20h30 Repas animé par les gésiers en salade
00h Bodega de la classe
Le samedi:
9h Marche matinale
11h Jeu défi à la salle des fêtes
14h Chasse au trésor
20h00 Repas animé par Get7 puis Edantza
01h Bodega de la classe
Le dimanche:
11h Messe en musique avec los gatchos
12h Apéritif à la salle des fêtes
13h Tournoi de foot au city et show de freestyle
18h30: Stand up avec le Adishatz Comedy Club
20h: Soirée Mc’Gnot,
00h: Bodega .
Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 25 24
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English : Fêtes d’été à Cagnotte
Come enjoy three days of festivities at %E0 Cagnotte!
The program includes meals, a bodega, a walk, games, Mass, theater, a concert, karaoke…
L’événement Fêtes d’été à Cagnotte Cagnotte a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans