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AGENDA · Cagnotte

Fêtes d’été à Cagnotte Cagnotte

vendredi 24 juillet 2026 · Cagnotte

Fêtes d’été à Cagnotte Cagnotte

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
40300 Cagnotte
Département
Landes
Tarif

Cagnotte

Fêtes d’été à Cagnotte

Cagnotte Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Venez profiter de 3 jours de festivités à Cagnotte!
Au programme, repas, bodega, marche, jeux , messe, théâtre, concert, karaoké…
Venez profiter de 3 jours de festivités à Cagnotte!
Le vendredi:
20h Remise des clés à la classe
20h30 Repas animé par les gésiers en salade
00h Bodega de la classe

Le samedi:
9h Marche matinale
11h Jeu défi à la salle des fêtes
14h Chasse au trésor
20h00 Repas animé par Get7 puis Edantza
01h Bodega de la classe

Le dimanche:
11h Messe en musique avec los gatchos
12h Apéritif à la salle des fêtes
13h Tournoi de foot au city et show de freestyle
18h30: Stand up avec le Adishatz Comedy Club
20h: Soirée Mc’Gnot,
00h: Bodega   .

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 25 24 

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English : Fêtes d’été à Cagnotte

Come enjoy three days of festivities at %E0 Cagnotte!
The program includes meals, a bodega, a walk, games, Mass, theater, a concert, karaoke…

L’événement Fêtes d’été à Cagnotte Cagnotte a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans