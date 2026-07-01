Informations pratiques

Cagnotte

Fêtes d’été à Cagnotte

Cagnotte Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Venez profiter de 3 jours de festivités à Cagnotte!

Au programme, repas, bodega, marche, jeux , messe, théâtre, concert, karaoké…

Venez profiter de 3 jours de festivités à Cagnotte!

Le vendredi:

20h Remise des clés à la classe

20h30 Repas animé par les gésiers en salade

00h Bodega de la classe

Le samedi:

9h Marche matinale

11h Jeu défi à la salle des fêtes

14h Chasse au trésor

20h00 Repas animé par Get7 puis Edantza

01h Bodega de la classe

Le dimanche:

11h Messe en musique avec los gatchos

12h Apéritif à la salle des fêtes

13h Tournoi de foot au city et show de freestyle

18h30: Stand up avec le Adishatz Comedy Club

20h: Soirée Mc’Gnot,

00h: Bodega .

Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 36 25 24

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English : Fêtes d’été à Cagnotte

Come enjoy three days of festivities at %E0 Cagnotte!

The program includes meals, a bodega, a walk, games, Mass, theater, a concert, karaoke…

L’événement Fêtes d’été à Cagnotte Cagnotte a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans