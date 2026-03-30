Fêtes d’Habas Habas
Fêtes d’Habas Habas vendredi 3 avril 2026.
Fêtes d’Habas
Habas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
Habas en fête à l’occasion de Pâques du 3 au 5 avril 2026. Au programme le vendredi 3 avril concours de belote à 19h30, 15 € par équipe. Samedi 4 avril marche de 9 km à 9h30 et trail de 11 km à 10h. Inscriptions 12 € sur place ou 10 € en ligne via Miles. Repas à 12h (lomo, piperade, frites, fromage), 10 €. Bal avec DJ à 22h30. Dimanche 5 avril messe en musique à 10h, animée par la Lyre Habassaise. Chasse aux œufs à 12h30 au parc du château Lagelouze. Soirée tapas à 19h au foyer municipal. .
Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13
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English : Fêtes d’Habas
L’événement Fêtes d’Habas Habas a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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