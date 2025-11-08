Fêtes d’hiver Espace Jean Rameau Tarnos

Fêtes d’hiver

Le Comité des Fêtes vous réserve encore un chouette programme cette année pour les Fêtes de l’hiver !

Samedi 8 novembre

9h à 13h Jeux kermesse pour les enfants Marché place Jean Rameau

14h30 Concours de Belote au Mur à Gauche

Inscription 10€ par équipe

À partir de 19h Soirée Raclette au Mur à gauche animée par Damso and Co

20h30 Ouverture du restaurant du comité

21h Diffusion du match de rugby France Afrique du Sud

23h Fin de soirée avec DJ Comité

Dimanche 9 novembre

16h30 Concert de l’Harmonie de la Nèhe Eglise

Lundi 10 novembre

20h Grand Loto du comité

Ouverture des portes à 18h

Restauration et buvette sur place

Stands fête foraine samedi et dimanche parking Super U.

Plus d’informations au 07 88 16 94 65 .

Espace Jean Rameau Avenue de Barrère Tarnos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60

