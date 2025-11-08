Fêtes d’hiver Espace Jean Rameau Tarnos
Fêtes d’hiver Espace Jean Rameau Tarnos samedi 8 novembre 2025.
Fêtes d’hiver
Espace Jean Rameau Avenue de Barrère Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-08
Le Comité des Fêtes vous réserve encore un chouette programme cette année pour les Fêtes de l’hiver !
Samedi 8 novembre
9h à 13h Jeux kermesse pour les enfants Marché place Jean Rameau
14h30 Concours de Belote au Mur à Gauche
Inscription 10€ par équipe
À partir de 19h Soirée Raclette au Mur à gauche animée par Damso and Co
20h30 Ouverture du restaurant du comité
21h Diffusion du match de rugby France Afrique du Sud
23h Fin de soirée avec DJ Comité
Dimanche 9 novembre
16h30 Concert de l’Harmonie de la Nèhe Eglise
Lundi 10 novembre
20h Grand Loto du comité
Ouverture des portes à 18h
Restauration et buvette sur place
Stands fête foraine samedi et dimanche parking Super U.
Plus d’informations au 07 88 16 94 65 .
Espace Jean Rameau Avenue de Barrère Tarnos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60
English : Fêtes d’hiver
German : Fêtes d’hiver
Italiano :
Espanol : Fêtes d’hiver
L’événement Fêtes d’hiver Tarnos a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Seignanx