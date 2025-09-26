Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 26 septembre 2025.

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

18h30 départ de la Xerri ttikiko trail, 7.5 Km de course à pied sur les hauteurs d’Ibarron. Inscription au 06.15.73.39.80, 10€ par personne.

19h00 tournoi de Mus à la ferme Inharria.

Inscriptions au 06.99.49.50.27 ou sur place à partir de 18h00 selon le nombre de places restantes, 20€ par équipe.

Buvette et taloa .

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 05 42 28

