Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle
Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle vendredi 26 septembre 2025.
Fêtes d’Ibarron
Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
18h30 départ de la Xerri ttikiko trail, 7.5 Km de course à pied sur les hauteurs d’Ibarron. Inscription au 06.15.73.39.80, 10€ par personne.
19h00 tournoi de Mus à la ferme Inharria.
Inscriptions au 06.99.49.50.27 ou sur place à partir de 18h00 selon le nombre de places restantes, 20€ par équipe.
Buvette et taloa .
Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 05 42 28
English : Fêtes d’Ibarron
German : Fêtes d’Ibarron
Italiano :
Espanol : Fêtes d’Ibarron
L’événement Fêtes d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque