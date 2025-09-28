Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 28 septembre 2025.

Fêtes d’Ibarron

Quartier Ibarron Place du fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Ferme Inharria

10h30 Messe de la Saint Michel à la ferme Inharria animée par la batterie fanfare Emak-Hor

12h00 Apéritif à la ferme Inharria animé par la batterie fonfare Emak-Hor

Fronton d’Ibarron

16h00 ouverture des casetas au fronton avec les restaurateurs d’Ibarron. 16h30 Force basque avec Euskal Jokoak. 18h00 mutxiko avec Patxi ta konpania.

20h00 la txama.

22h00 karma.

00h00 DJ Doli soinu sistema. .

Quartier Ibarron Place du fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 05 42 28

English : Fêtes d’Ibarron

German : Fêtes d’Ibarron

Italiano :

Espanol : Fêtes d’Ibarron

L’événement Fêtes d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque