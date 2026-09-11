Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle
dimanche 27 septembre 2026 · Quartier Ibarron · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Fêtes d’Ibarron
Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27 23:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Ferme Inharria
10h30 Messe de la Saint Michel à la ferme Inharria animée par la batterie fanfare Emak-Hor
12h00 Apéritif à la ferme Inharria animé par la batterie fonfare Emak-Hor
Fronton d’Ibarron
16h00 ouverture des casetas au fronton avec les restaurateurs d’Ibarron.
16h30 Force basque avec Euskal Jokoak.
18h00 mutxiko avec Patxi ta konpania.
20h00 Indigo.
22h00 Txaranga.
00h00 DJ Elolomix. .
Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 05 42 28
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English : Fêtes d’Ibarron
L’événement Fêtes d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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