Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle
lundi 28 septembre 2026 · Quartier Ibarron · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Fêtes d’Ibarron
Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 11:00:00
fin : 2026-09-28 23:30:00
Date(s) :
2026-09-28
11h00 aubade des jeunes.
14h00 Paëlla des Ibarrundar. 20€/ personne. Réservation à la ferme Inharria le 14 septembre de 18h00 à 20h00 ou au 06.27.34.19.91 .
18h00 soirée karaoké animée par le comité. .
Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 34 19 91
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English : Fêtes d’Ibarron
L’événement Fêtes d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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