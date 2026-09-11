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Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

lundi 28 septembre 2026 · Quartier Ibarron · Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Ibarron Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Quartier Ibarron
Adresse
Ferme Inharria
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Ibarron

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 11:00:00
fin : 2026-09-28 23:30:00

Date(s) :
2026-09-28

11h00 aubade des jeunes.
14h00 Paëlla des Ibarrundar. 20€/ personne. Réservation à la ferme Inharria le 14 septembre de 18h00 à 20h00 ou au 06.27.34.19.91 .
18h00 soirée karaoké animée par le comité.   .

Quartier Ibarron Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 34 19 91 

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English : Fêtes d’Ibarron

L’événement Fêtes d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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