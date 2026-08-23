Informations pratiques

Orin

Fêtes d’Orin

Place du village (sous chapiteau) Orin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le comité des fêtes d’Orin vous invite ce week-end pour les fêtes du village.

Pour ce dernier jour dès 11h30 vin d’honneur des villageois, 12h30 repas du village sous le chapiteau animé par le groupe Los Desestrucs, repas sur inscription avant le 8 septembre. .

Place du village (sous chapiteau) Orin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 78 73 89

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English : Fêtes d’Orin

L’événement Fêtes d’Orin Orin a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn