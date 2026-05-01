Fêtes d’Orist Saint-Lon-les-Mines
Fêtes d’Orist Saint-Lon-les-Mines vendredi 29 mai 2026.
Saint-Lon-les-Mines
Fêtes d’Orist
Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Venez profiter de 3 jours de festivités à Orist !
Venez profiter de 3 jours de festivités à Orist !
Vendredi 29 mai
– 19h30, bar le bon coin avec assiette de tapas et food truck Gascon’s Food, soirée animée par Steffhan
Samedi 30 mai
– 9h30 randonnée pédestre de 5km
– 10h15 grandes olympiades des enfants
– 12h15 remise des clés aux mayés avec repas animé par les Tontons Swingueurs
– 14h30 concours de pétanque
– 20h repas animé par Shantéona
– 23h bodega animée par Podium Alfa
Dimanche 31 mai
– 11h messe
– 12h repas
animés par l’Ensemble Musical de l’Adour.
Durant les fêtes structures gonflables en accès gratuit sous la responsabilité des parents. .
Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine comitefetesorist@gmail.com
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English : Fêtes d’Orist
Come and enjoy 3 days of festivities in Orist!
L’événement Fêtes d’Orist Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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