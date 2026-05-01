Saint-Lon-les-Mines

Fêtes d’Orist

Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Venez profiter de 3 jours de festivités à Orist !

Venez profiter de 3 jours de festivités à Orist !

Vendredi 29 mai

– 19h30, bar le bon coin avec assiette de tapas et food truck Gascon’s Food, soirée animée par Steffhan

Samedi 30 mai

– 9h30 randonnée pédestre de 5km

– 10h15 grandes olympiades des enfants

– 12h15 remise des clés aux mayés avec repas animé par les Tontons Swingueurs

– 14h30 concours de pétanque

– 20h repas animé par Shantéona

– 23h bodega animée par Podium Alfa

Dimanche 31 mai

– 11h messe

– 12h repas

animés par l’Ensemble Musical de l’Adour.

Durant les fêtes structures gonflables en accès gratuit sous la responsabilité des parents. .

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine comitefetesorist@gmail.com

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English : Fêtes d’Orist

Come and enjoy 3 days of festivities in Orist!

L’événement Fêtes d’Orist Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans