Fêtes d’Orthevielle Orthevielle 4 juillet 2025 07:00

Landes

Fêtes d’Orthevielle Orthevielle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Venez profiter de 3 jours de fêtes à Orthevielle, du vendredi au dimanche ! Au programme: grillades, concerts, tournois sportifs,balade à dos d’ane, spectacle, anguillade, commémoration, bals, bodéga et feu d’artifice…

Venez profiter de 3 jours de fêtes à Orthevielle !

Vendredi

– 8h30 petit-déjeuner des fêtes à la Ferme d’Orthe sur réservation au 0558730103

– 19h30: Remise des clés au comité

– 20h: grillades du comité

– 21h: concert des Lous Parrats

– 23h: grand bal avec le podium Fun System

Samedi

– 14h: tournoi de pétanque; tournoi de foot; initiation zumba; balade à dos d’anes

– 20h: anguillade à la salle polyvalente

– 23h: bal avec le podium Fun System

Dimanche

– 11h: messe en musique avec la banda Los Bombanceros

– 12h: dépôt d’une gerbe au monument aux morts

– 12h30: moules frites à la salle polyvalente sur réservation

– 16h: spectacle Zygo Le Clown

– 17h: partie de pelote

– 20h: pique nique géant

– 23h: grand feu d’artifice

Tout les soirs dès minuit bodega. .

Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 01 03

English : Fêtes d’Orthevielle

Come and enjoy 3 days of festivities in Orthevielle, from Friday to Sunday! On the program: barbecues, concerts, sports tournaments, donkey rides, shows, anguillade, commemorations, balls, bodéga and fireworks…

German : Fêtes d’Orthevielle

Genießen Sie von Freitag bis Sonntag ein dreitägiges Fest in Orthevielle! Auf dem Programm stehen: Grillfeste, Konzerte, Sportturniere, Eselreiten, Aufführungen, Aalschießen, Gedenkfeiern, Bälle, Bodéga und Feuerwerk…

Italiano :

Venite a godervi 3 giorni di festa a Orthevielle, da venerdì a domenica! In programma: grigliate, concerti, tornei sportivi, passeggiate con gli asini, spettacoli, anguillade, commemorazioni, balli, bodéga e fuochi d’artificio…

Espanol : Fêtes d’Orthevielle

Venga a disfrutar de 3 días de fiesta en Orthevielle, ¡de viernes a domingo! En el programa: barbacoas, conciertos, torneos deportivos, paseos en burro, espectáculos, anguillade, conmemoraciones, bailes, bodéga y fuegos artificiales…

L’événement Fêtes d’Orthevielle Orthevielle a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans