AGENDA · Lembeye
Fêtes du fond de la rue Lembeye
dimanche 30 août 2026 · Lembeye
Informations pratiques
Lembeye
Fêtes du fond de la rue
Fond de la rue Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Vin d’honneur et concert. Suivi d’un repas (sur réservation avant le 26 août). .
Fond de la rue Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 57 08
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English : Fêtes du fond de la rue
L’événement Fêtes du fond de la rue Lembeye a été mis à jour le 2026-08-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran