Informations pratiques

Lembeye

Fêtes du fond de la rue

Fond de la rue Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vin d’honneur et concert. Suivi d’un repas (sur réservation avant le 26 août). .

Fond de la rue Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 57 08

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English : Fêtes du fond de la rue

L’événement Fêtes du fond de la rue Lembeye a été mis à jour le 2026-08-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran