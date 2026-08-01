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Fêtes du fond de la rue Lembeye

dimanche 30 août 2026 · Lembeye

Fêtes du fond de la rue Lembeye

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Fond de la rue
Ville
64350 Lembeye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
17.5 17.5 17.5 Tarif de base plein tarif

Lembeye

Fêtes du fond de la rue

Fond de la rue Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Vin d’honneur et concert. Suivi d’un repas (sur réservation avant le 26 août).   .

Fond de la rue Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 57 08 

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English : Fêtes du fond de la rue

L’événement Fêtes du fond de la rue Lembeye a été mis à jour le 2026-08-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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