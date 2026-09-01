Fêtes du patrimoine : Balade contée photographique Rue d’Auxerre Roscoff

Informations pratiques

Roscoff

Fêtes du patrimoine : Balade contée photographique

Rue d’Auxerre Rendez-vous au pied du phare Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Je vous propose une balade contée ponctuée de prises de vues photographiques. Une balade en famille de 2h dasn le Roscoff historique à la rencontre des korrigans et de l’histoire de Bretagne. Une balade ponctuée d’exercices pour améliorer sa pratique photographique (pour débutants) et être prêt à photographier tous les patrimoines..

Réservation au 0670533161. .

Rue d’Auxerre Rendez-vous au pied du phare Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 70 53 31 61

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English :

L’événement Fêtes du patrimoine : Balade contée photographique Roscoff a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX