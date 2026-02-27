Fêtes du Printemps Saint-Loubouer
Fêtes du Printemps Saint-Loubouer vendredi 27 mars 2026.
Fêtes du Printemps
Saint-Loubouer Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
SAINT-LOUBOUER
FÊTES DU PRINTEMPS Organisées par le Club des Amis de la Course Landaise
21H00 CONCOURS DE BELOTE Inscriptions à partir de 20h30 EN 4 PARTIES DE 1200 POINTS LOTS POUR TOUS BUVETTE & PÂTISSERIES .
Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 64 28 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes du Printemps
L’événement Fêtes du Printemps Saint-Loubouer a été mis à jour le 2026-02-25 par Tourisme Aire Eugénie