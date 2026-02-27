Fêtes du Printemps

Saint-Loubouer Landes

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

SAINT-LOUBOUER

FÊTES DU PRINTEMPS Organisées par le Club des Amis de la Course Landaise

21H00 CONCOURS DE BELOTE Inscriptions à partir de 20h30 EN 4 PARTIES DE 1200 POINTS LOTS POUR TOUS BUVETTE & PÂTISSERIES .

Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 64 28 94

