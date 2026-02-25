Fêtes du Printemps

Saint-Loubouer Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

DIMANCHE

12H00 APERITIF AU FOYER RURAL 13H00 REPAS CÔTE A L’OS Garbure Côte à 10€/ Frites-Salade/Fromage Poire Belle Hélène Vin et Café compris Uniquement sur Réservation

16H30 COURSE LANDAISE FORMELLE

Dans les Arènes Couverte Henri Remazeilles comptant pour le challenge Landes Béarn .

Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 64 28 94

L’événement Fêtes du Printemps Saint-Loubouer a été mis à jour le 2026-02-23 par Tourisme Aire Eugénie