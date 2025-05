Fêtes du quartier d’Arouille – Salle des fêtes Saint-Justin, 31 mai 2025 07:00, Saint-Justin.

Arouille, quartier de Saint-Justin a sorti les fanions de toutes les couleurs pour son rendez-vous annuel. Une fête dans la tradition des retrouvailles familiales autour du jeu de quilles, des apéros au son des bandas, des repas suivis du bal.

Samedi à 16h débuteront les concours de quilles qui reprendront le Lundi 2 à partir de 17h avec la remise des prix à 20h. Samedi à 20h, soirée poulet grillé suivie d’un Bal disco gratuit animé par DJ Benoit.

Dimanche à 11h, messe qui sera suivi d’un apéritif à 12h30 avant de se retrouver à 15h autour du quiller pour le concours de quilles qualificatif pour le Championnat de France.

Pour le repas, pensez à vous inscrire avant le 28 Mai. .

Salle des fêtes Quartier d’Arouille

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 54 40 51

English : Fêtes du quartier d’Arouille

The Saint-Justin district of Arouille brought out its colorful pennants for its annual rendezvous. A celebration in the tradition of family reunions around the bowling alley, aperitifs to the sound of bandas, meals followed by a ball.

German : Fêtes du quartier d’Arouille

Arouille, ein Stadtteil von Saint-Justin, hat für sein jährliches Treffen die bunten Wimpel herausgeholt. Ein Fest in der Tradition des Familientreffens rund um die Kegelbahn, der Aperitifs zu den Klängen der Bandas, der Mahlzeiten und des anschließenden Tanzes.

Italiano :

Arouille, nel quartiere di Saint-Justin, ha tirato fuori i suoi gagliardetti colorati per il suo incontro annuale. Una festa nella tradizione delle riunioni familiari intorno alla pista da bowling, aperitivi al suono delle bandas, pasti seguiti da un ballo.

Espanol : Fêtes du quartier d’Arouille

Arouille, en el barrio de Saint-Justin, sacó sus banderines de colores para su reunión anual. Una celebración según la tradición de las reuniones familiares en torno a la bolera, aperitivos al son de las bandas, comidas seguidas de baile.

