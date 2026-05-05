Saint-Sever

Fêtes du quartier de Péré

Esplanade du Terré Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Les fêtes de Péré sont de retour ! De nombreux événements qui sauront mettre en fête ce quartier de Saint-Sever.

Les fêtes de Péré sont de retour ! De nombreux événements qui sauront mettre en fête ce quartier de Saint-Sever.

Venez nombreux ! .

Esplanade du Terré Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 77 08 22 comite.pere@gmail.com

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English : Fêtes du quartier de Péré

Les fêtes de Péré are back! A wide range of events to celebrate the Saint-Sever district.

L’événement Fêtes du quartier de Péré Saint-Sever a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse