Fêtes du quartier de Péré Saint-Sever
Fêtes du quartier de Péré Saint-Sever vendredi 21 août 2026.
Saint-Sever
Fêtes du quartier de Péré
Esplanade du Terré Saint-Sever Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Les fêtes de Péré sont de retour ! De nombreux événements qui sauront mettre en fête ce quartier de Saint-Sever.
Les fêtes de Péré sont de retour ! De nombreux événements qui sauront mettre en fête ce quartier de Saint-Sever.
Venez nombreux ! .
Esplanade du Terré Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 77 08 22 comite.pere@gmail.com
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English : Fêtes du quartier de Péré
Les fêtes de Péré are back! A wide range of events to celebrate the Saint-Sever district.
L’événement Fêtes du quartier de Péré Saint-Sever a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse
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