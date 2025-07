Fêtes du quartier du Trace Hagetmau

Fêtes du quartier du Trace Hagetmau samedi 5 juillet 2025.

Fêtes du quartier du Trace

Hagetmau Landes

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Le quartier du Trace est en fête tout le week-end !

Samedi

14h Concours de pétanque. 6€.

20h Coustounade. Menu: Melon ou pâté, Coustoun/frites, Glace, Café et vin compris. 10€/6€ pour les -12ans.

Dimanche

9h Randonnée pédestre. Encadrée par les trotte sentiers (inscription 3€ à partir de 8h15).

11h- Expo Méca Passion.

12h30- Grillade: Melon/Jambon, Entrecôte ou Araignée/ Frites, Fromage, Glace, Café et Vin. 16/14€/8€ pour les -12ans. .

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 87 03

English : Fêtes du quartier du Trace

The Trace district is celebrating all weekend long!

Saturday

14h ? Petanque competition.

20h ? Coustounade.

Sunday

8h45 ? Walking tour.

11h- Méca Passion exhibition.

12h30- Grill.

German : Fêtes du quartier du Trace

Im Trace-Viertel wird das ganze Wochenende lang gefeiert!

Samstag

14h ? Wettbewerb im Boulespielen.

20h ? Coustounade.

Sonntag

8h45 ? Wanderung zu Fuß.

11h- Expo Méca Passion.

12.30- Grillen.

Italiano :

Il distretto di Trace festeggia per tutto il fine settimana!

Sabato

14h ? Gara di bocce.

20h ? Coustounade.

Domenica

8h45 ? Visita a piedi.

11.00- Mostra Méca Passion.

12.30- Grigliata.

Espanol : Fêtes du quartier du Trace

¡El distrito de Trace está de fiesta todo el fin de semana!

Sábado

14h ? Competición de petanca.

20h ? Coustounade.

Domingo

8h45 ? Visita a pie.

11h- Exposición Méca Passion.

12h30- Parrillada.

