Fêtes du village SAILHAN Sailhan

SAILHAN Préau de l’école Sailhan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-08 14:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Jeux gonflables pour les enfants

14 h00 Concours de pétanque en doublettes 100 € + mises

19h00 Apéritif/ Repas Melon-jambon, poulet à la broche- pomme de terre persillade , glace artisanale/ café

Repas sur réservation au 06 38 74 75 77 (20 € adultes, 12 € de 12 ans)

20h00: Super loto 1 carton 3 €/ 3 cartons 8€/ 5 cartons 10€ avec de nombreux lots ( séjour d’une semaine pour 4 pers dans 1 résidence Lagrange, entrées Balnéa et Ludéo, bons d’achat

22h30: Feu d’artifice depuis le site du moulin de la Mousquère

23 h Soirée animée par DJ IVAN

Buvette: ardoise tapas, crêpes et cidre

Réservations pour les repas 06 38 74 75 77 .

SAILHAN Préau de l’école Sailhan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 74 75 77 esdesailho@gmail.com

English :

Inflatable games for children

2:00 p.m. pétanque doubles competition 100 ? + bets

7:00 pm: Aperitif/ Meal: Melon and ham, spit-roasted chicken with parsley potatoes, homemade ice cream/ coffee

Reservations required: 06 38 74 75 77 (20 ? adults, 12 ? under 12s)

8:00 p.m.: Super lottery: 1 card 3 ? / 3 cards 8 ? / 5 cards 10 ? with lots of prizes (one-week stay for 4 people in 1 Lagrange residence, Balnéa and Ludéo tickets, vouchers, etc.)

10:30 pm: Fireworks from the Moulin de la Mousquère site

11 p.m. Entertainment by DJ IVAN

Refreshment bar: tapas, crêpes and cider

German :

Aufblasbare Spiele für Kinder

14.00 Uhr Boule-Wettbewerb im Doppelpack 100 ? + Einsätze

19.00 Uhr: Aperitif/ Mahlzeit: Melone-Schinken, Huhn am Spieß, Kartoffeln mit Petersilie, hausgemachtes Eis/ Kaffee

Das Essen kann unter der Nummer 06 38 74 75 77 reserviert werden (20 ? Erwachsene, 12 ? unter 12 Jahren)

20.00 Uhr: Superlotto: 1 Karton 3 ?/ 3 Kartons 8?/ 5 Kartons 10? mit zahlreichen Preisen (einwöchiger Aufenthalt für 4 Personen in einer Lagrange-Residenz, Eintrittskarten für Balnéa und Ludéo, Einkaufsgutscheine)

22.30 Uhr: Feuerwerk von der Mühle Mousquère aus

23 Uhr Abendveranstaltung mit DJ IVAN

Erfrischungsstände: Tapas, Crêpes und Cidre

Italiano :

Giochi gonfiabili per bambini

14.00: Gara di bocce in doppio 100 ? + scommesse

ore 19.00: aperitivo/pasto: melone e prosciutto, pollo allo spiedo con patate al prezzemolo, gelato fatto in casa/ caffè

Prenotazione obbligatoria allo 06 38 74 75 77 (20 ? adulti, 12 ? minori di 12 anni)

ore 20.00: Super lotteria: 1 scheda 3 ? / 3 schede 8 ? / 5 schede 10 ? con numerosi premi (soggiorno di una settimana per 4 persone in 1 residenza Lagrange, biglietti Balnéa e Ludéo, buoni spesa, ecc.)

22.30: Fuochi d’artificio dal sito del Moulin de la Mousquère

23 h Intrattenimento serale a cura di DJ IVAN

Bar di ristoro: tapas, crêpes e sidro

Espanol :

Juegos hinchables para niños

14.00 h: Competición de petanca dobles 100 € + apuestas

19.00 h: Aperitivo/ Comida: melón y jamón, pollo asado con patatas al perejil, helado casero/ café

Reserva obligatoria en el 06 38 74 75 77 (20€ adultos, 12€ menores de 12 años)

20.00 h: Súper lotería: 1 cartón 3€ / 3 cartones 8€ / 5 cartones 10€ con muchos premios (estancia de una semana para 4 personas en 1 residencia Lagrange, entradas Balnéa y Ludéo, vales de compra, etc.)

22.30 h Fuegos artificiales desde el recinto del Moulin de la Mousquère

23 h Animación nocturna a cargo de DJ IVAN

Bar de refrescos: tapas, crepes y sidra

L’événement Fêtes du village Sailhan a été mis à jour le 2025-07-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65