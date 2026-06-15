Fêtes du village talo ta xingar animé Juxue
Fêtes du village talo ta xingar animé Juxue mardi 7 juillet 2026.
Juxue
Fêtes du village talo ta xingar animé
Juxue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Fêtes du village de Juxue ! Au programme
– 19h soirée talo ta xingar, animée par Kaixo .
Juxue 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 80 49
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English : Fêtes du village talo ta xingar animé
L’événement Fêtes du village talo ta xingar animé Juxue a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque