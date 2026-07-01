AGENDA · Urcuit
Fêtes du village Urcuit
jeudi 23 juillet 2026 · Urcuit
Informations pratiques
Urcuit
Fêtes du village
Quartier Labourgade Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Première soirée des fêtes avec l’apéro des quartiers ! .
Quartier Labourgade Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes du village
L’événement Fêtes du village Urcuit a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urcuit (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée accompagnée CAPB Bartas de l’Ardanavy Sur la place Urcuit 16 décembre 2026