Informations pratiques

Urcuit

Fêtes du village

Quartier Labourgade Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Première soirée des fêtes avec l’apéro des quartiers ! .

Quartier Labourgade Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Urcuit a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque