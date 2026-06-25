Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine Urdos
Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine Urdos samedi 18 juillet 2026.
Urdos
Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine
Urdos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18
Le comité des fêtes vous invite à la hesta de la Madeleine !
Au programme
– 17h: messe sollennelle
– 18h30 fanfare festive
– 19h: apéritif animé par Le Matt .
Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cdfurdos@outlook.fr
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English : Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine
L’événement Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine Urdos a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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