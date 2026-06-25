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Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine Urdos

Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine Urdos

Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine Urdos samedi 18 juillet 2026.

Ville
64490 Urdos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Urdos

Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine

Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :
2026-07-18

Le comité des fêtes vous invite à la hesta de la Madeleine !
Au programme
– 17h: messe sollennelle
– 18h30 fanfare festive
– 19h: apéritif animé par Le Matt   .

Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cdfurdos@outlook.fr

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English : Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine

L’événement Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine Urdos a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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