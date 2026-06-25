Urdos

Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine

Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des fêtes vous invite à la hesta de la Madeleine !

Au programme

– 17h: messe sollennelle

– 18h30 fanfare festive

– 19h: apéritif animé par Le Matt .

Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cdfurdos@outlook.fr

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English : Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine

L’événement Fêtes d’Urdos Hesta de la Madeleine Urdos a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn