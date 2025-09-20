Fêtes et forts 1984 et 1985 : l’émergence du hip-hop en Seine-Saint-Denis Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Fêtes et forts 1984 et 1985 : l’émergence du hip-hop en Seine-Saint-Denis Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers samedi 20 septembre 2025.

Accès libre et gratuit. Selon horaires d’ouvertures du Point Fort. Renseignements : https://www.lepointfort.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une exposition photo qui explore les origines du hip-hop en Seine-Saint-Denis.

Il y a un peu plus de 40 ans, le fort d’Aubervilliers a été le théâtre du premier grand défi intercités de smurf et breakdance. L’événement a été conçu par Claude Kiavué (alias Jimmy) dans le cadre de la grande programmation culturelle de la mission Banlieue 89 qui visait à occuper les forts de la région parisienne pendant l’été. Par son ampleur et son caractère innovant, l’événement est identifié comme étant le premier festival hip-hop en France et il a marqué l’histoire de toute une génération d’artistes.

Grace aux fonds du photographe Willy Vainqueur, qui a réalisé plusieurs clichés du festival en 1984, l’exposition reconstitue l’événement permettant au public d’avoir un bel aperçu des débuts de cette culture en France. Tout au long de sa carrière Willy Vainqueur a suivi et photographié l’émergence et le développement mouvement hip-hop sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.

L’exposition présente l’événement dans son contexte historique et géographique faisant le lien entre l’émergence et la diffusion de la pratique du hip-hop sur le territoire et les grandes transformations urbaines de l’époque.

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis avec Ville des Musiques du Monde.

Une exposition conçue par le service du patrimoine culturel du Département de la Seine-Saint-Denis.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean-Jaurès 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France

Exposition photographique

Willy Vainqueur