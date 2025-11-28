Fêtes et marché de Saint-Nicolas Épinal

Fêtes et marché de Saint-Nicolas

Vivez les fêtes de Saint-Nicolas et de Noël à Epinal !

Retrouvez le marché de Saint-Nicolas et son cadre enchanteur autour de la basilique Saint-Maurice Plus d’une quarantaine de commerçants vous invitent à flâner parmi les douceurs sucrées et salées gaufres croustillantes, crêpes moelleuses et autres bretzels, vin chaudparfumé, pain d’épices savoureux…Laissez-vous aussi séduire par des créations artisanales uniques en cette belle période

de fêtes. Les métamorFaunes de Saint-Maurice parle collectif Luminariste. Tous les soirs à la tombée de la nuit. Rue de la Basilique.La nuit, la pierre du portail des Bourgeois se tait. Les métamorFaunes, créatures fantastiques nées des manuscrits et des vitraux, prennent vie dans l’ombre.Carrousel Jules Verne 3,50 € le tour

Carrousel de chevaux de bois traditionnel

Des estampes originales de l’affiche linogravée sont proposées à la vente pendant les Fêtes de Saint-Nicolas. Tirage numéroté en édition limitée !

À retrouver au musée de l’Image, à l’Office de tourisme et au marché de créateurs- La tête dans les nuages.

Produits de la mer. Place des 4 Nations.

Marché de Saint-Nicolas

Le Grand défilé avec le char de Saint Nicolas, celui du Père Fouettard, et d’une soixantaine d’autres chars a lieu le samedi 6 décembre à 17h30, apparition de Saint Nicolas, Place Edmond Henry et à 18h, départ du cortège de Saint-Nicolas depuis la Place des Vieux Moulins. Le samedi 6 décembre à 20h, au Pont Sadi Carnot, des feux d’artifices seront tirés.Tout public

Place des Vosges, Place de l’Atre, Place Edmond Henry Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Enjoy Saint-Nicolas and Christmas in Epinal!

Visit the Saint-Nicolas market and its enchanting setting around the Saint-Maurice Basilica. More than forty shopkeepers invite you to stroll among their sweet and savory treats: crispy waffles, soft crêpes and other pretzels, smoked mulled wine, tasty gingerbread…Let yourself be seduced by unique handcrafted creations for this festive season

festive season. Les métamorFaunes de Saint-Maurice speaks collective Luminariste. Every evening at dusk. Rue de la Basilique: at night, the stone of the Porte des Bourgeois falls silent. The metamorFaunes, fantastic creatures born of manuscripts and stained-glass windows, come to life in the shadows.Carrousel Jules Verne 3.50? per ride

Traditional wooden horse carousel

Original linocut prints of the poster are on sale during the Fêtes de Saint-Nicolas. Numbered, limited edition!

To be found at the Musée de l’Image, the Tourist Office and the Marché de Créateurs La tête dans les nuages.

Seafood products. Place des 4 Nations.

Saint-Nicolas market

The Grand Parade with Saint Nicolas, Père Fouettard and some sixty other floats takes place on Saturday, December 6: at 5:30pm, Saint Nicolas appears in Place Edmond Henry, and at 6pm, the Saint-Nicolas procession departs from Place des Vieux Moulins. On Saturday, December 6 at 8pm, fireworks will be set off at Pont Sadi Carnot.

German :

Erleben Sie den Nikolaustag und Weihnachten in Epinal!

Mehr als 40 Händler laden Sie ein, zwischen süßen und herzhaften Leckereien zu stöbern: knusprige Waffeln, weiche Crêpes und andere Brezeln, duftender Glühwein, schmackhaftes Lebkuchenbrot… Lassen Sie sich auch von einzigartigen handwerklichen Kreationen in dieser schönen Zeit verführen

der Festtage. Die MetamorFaunes von Saint-Maurice sprechen vom Kollektiv Luminariste. Jeden Abend bei Einbruch der Dunkelheit. Rue de la Basilique.Nachts schweigt der Stein des Bürgertors. Die MetamorFaunes, fantastische Kreaturen, die aus Manuskripten und Glasfenstern entstanden sind, erwachen im Schatten zum Leben.Karussell Jules Verne 3,50 ? pro Fahrt

Traditionelles Karussell mit Holzpferden

Original-Linolschnitt-Posterdrucke werden während der Nikolausfeierlichkeiten zum Verkauf angeboten. Nummerierte Drucke in limitierter Auflage!

Zu finden im Musée de l’Image, im Fremdenverkehrsamt und auf dem Markt der Kunsthandwerker La tête dans les nuages.

Produkte aus dem Meer. Place des 4 Nations (Platz der 4 Nationen).

Markt von Saint-Nicolas

Der Große Umzug mit dem Wagen von Saint Nicolas, dem Wagen von Père Fouettard und etwa 60 anderen Wagen findet am Samstag, den 6. Dezember statt: um 17.30 Uhr erscheint Saint Nicolas auf dem Place Edmond Henry und um 18 Uhr startet der Umzug von Saint-Nicolas vom Place des Vieux Moulins. Am Samstag, den 6. Dezember, wird um 20 Uhr an der Brücke Pont Sadi Carnot ein Feuerwerk gezündet.

Italiano :

Godetevi Saint-Nicolas e il Natale a Epinal!

Visitate il mercato di Saint-Nicolas e la sua incantevole cornice intorno alla basilica di Saint-Maurice. Più di quaranta negozianti vi invitano a passeggiare tra le loro prelibatezze dolci e salate: waffel croccanti, morbide crêpes e altri pretzel, vin brulé affumicato, gustoso pan di zenzero… E non dimenticate di assaggiare le loro creazioni artigianali, uniche per questo periodo di festa!

stagione delle feste. Les métamorFaunes de Saint-Maurice del collettivo Luminariste. Ogni sera al tramonto. In Rue de la Basilique, la pietra della Porte des Bourgeois tace di notte. Le metamorFaune, creature fantastiche nate dai manoscritti e dalle vetrate, prendono vita nell’ombra.Carrousel Jules Verne 3,50 euro a corsa

Giostra tradizionale con cavalli in legno

Le stampe originali in linoleografia del poster sono in vendita durante i festeggiamenti di Saint-Nicolas. Stampe numerate in edizione limitata!

Disponibili presso il Musée de l’Image, l’Ufficio del Turismo e il mercatino di design La tête dans les nuages .

Prodotti ittici. Piazza delle 4 Nazioni.

Mercato di Saint-Nicolas

La Grande Parata con il carro di Saint-Nicolas, quello di Père Fouettard e una sessantina di altri carri si svolge sabato 6 dicembre: alle 17.30, apparizione di Saint-Nicolas, Place Edmond Henry e alle 18.00, partenza del corteo di Saint-Nicolas da Place des Vieux Moulins. Sabato 6 dicembre, alle 20.00, i fuochi d’artificio verranno fatti partire dal Pont Sadi Carnot.

Espanol :

¡Disfrute de Saint-Nicolas y de la Navidad en Epinal!

Visite el mercado de Saint-Nicolas y su encantador entorno alrededor de la basílica de Saint-Maurice. Más de cuarenta comerciantes le invitan a pasear entre sus delicias dulces y saladas: crujientes gofres, suaves crêpes y otros pretzels, vino caliente ahumado, sabroso pan de especias… ¡Y no olvide probar sus creaciones artesanales propias de estas fiestas!

temporada festiva. Les métamorFaunes de Saint-Maurice por el colectivo Luminariste. Todas las tardes al anochecer. En la rue de la Basilique, la piedra de la Porte des Bourgeois enmudece por la noche. Los metamorFaunes, criaturas fantásticas nacidas de los manuscritos y las vidrieras, cobran vida entre las sombras.Carrousel Jules Verne 3,50 euros por atracción

Carrusel tradicional de caballos de madera

Durante las fiestas de Saint-Nicolas estarán a la venta grabados originales en linóleo del cartel. Edición limitada y numerada

Disponibles en el Museo de la Imagen, la Oficina de Turismo y el mercado de diseño La tête dans les nuages .

Productos del mar. Plaza de las 4 Naciones.

Mercado de Saint-Nicolas

El sábado 6 de diciembre tiene lugar el Gran Desfile con la carroza de San Nicolás, la del Père Fouettard y unas sesenta carrozas más: a las 17.30 h, aparición de San Nicolás, plaza Edmond Henry y a las 18 h, salida de la procesión de San Nicolás de la plaza des Vieux Moulins. El sábado 6 de diciembre, a las 20:00 horas, se lanzarán fuegos artificiales desde el puente Sadi Carnot.

