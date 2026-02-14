FÊTES ET TRADITIONS POPULAIRES EN FLANDRE – MUSÉE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck
FÊTES ET TRADITIONS POPULAIRES EN FLANDRE – MUSÉE DE STEENWERCK 18 – 26 février Musée de la vie rurale Nord
réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-26T15:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00
❓ Savez-vous ce que sont un carnavaleux, un coulonneux, un bourleux ou encore un coqueleux ?
Non ? Le Musée de la Vie Rurale de Steenwerck vous invite à le (re)découvrir, avec des visites interactives sur les traditions populaires et sa riche collection de jeux traditionnels flamands !
Alors, pour être incollable sur les festivités et jeux de notre région, soyez de la partie !
INFOS PRATIQUES
Mercredi 18, lundi 23, et jeudi 26 février ️ de 15h00 à 16h00
Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)
Tout public || ️ 5€ par enfant // 8€ par adulte
réservation obligatoire (03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr)
Partez à la (re)découverte des jeux et traditions de Flandre au Musée de la Vie Rurale !
