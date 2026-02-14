FÊTES ET TRADITIONS POPULAIRES EN FLANDRE – MUSÉE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck

FÊTES ET TRADITIONS POPULAIRES EN FLANDRE – MUSÉE DE STEENWERCK 18 – 26 février Musée de la vie rurale Nord

❓ Savez-vous ce que sont un carnavaleux, un coulonneux, un bourleux ou encore un coqueleux ?

Non ? Le Musée de la Vie Rurale de Steenwerck vous invite à le (re)découvrir, avec des visites interactives sur les traditions populaires et sa riche collection de jeux traditionnels flamands !

Alors, pour être incollable sur les festivités et jeux de notre région, soyez de la partie !

INFOS PRATIQUES

Mercredi 18, lundi 23, et jeudi 26 février ️ de 15h00 à 16h00

Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)

Tout public || ️ 5€ par enfant // 8€ par adulte

réservation obligatoire (03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr)

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France

musée de la vie rurale // février 2026