FÊTES GALANTES AU CHÂTEAU CHATEAU DE MERVILLE Merville

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Merville invite le public à un week-end exceptionnel sous le signe du XVIIIe siècle, dans un cadre alliant histoire, nature et divertissement.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, personnages en robes, gilets, culottes et couvre–chefs d’époque déambuleront dans les allées et les prairies du parc et du labyrinthe. Partout, on s’essayera au furet, bilboquet, rubans, croquet, colin–maillard et autres jeux d’adresse tels que tirez–lâchez. C’est l’occasion idéale de découvrir la mode et les jeux d’une époque passionnante à travers les membres de l’association Historia Tempori.

Le dimanche 21, le conteur Patrick Payré revient à Merville pour vous conter les histoires du XVIIIème siècle. Au programme La Garçonnière, Marie Melük Blainville et même certains poèmes d’époque.

Profitez de tout ce que les lieux ont à vous proposer grâce au PACK Enigma + Château, comprenant l’accès au Labyrinthe, au château et à la totalité des animations du XVIIIe. 16 .

CHATEAU DE MERVILLE 2 place du Château Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 18 51

English :

To mark the European Heritage Days, Château de Merville invites the public to an exceptional weekend of 18th-century history, nature and entertainment.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt das Schloss Merville die Öffentlichkeit zu einem außergewöhnlichen Wochenende im Zeichen des 18. Jahrhunderts ein, in einem Rahmen, der Geschichte, Natur und Unterhaltung miteinander verbindet.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Castello di Merville invita il pubblico a trascorrere un eccezionale weekend del XVIII secolo in un ambiente che unisce storia, natura e divertimento.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Château de Merville invita al público a un excepcional fin de semana dieciochesco en un marco que combina historia, naturaleza y diversión.

